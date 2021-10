Calcio: Salernitana. Castori”Niente alibi,con Spezia ci giochiamo tanto”

SALERNO (ITALPRESS) – Per la trasferta di La Spezia, Castori recupera in extremis Gondo e Obi. I due granata, infatti, sono stati inseriti nella lista dei 21 convocati per la trasferta ligure. Non convocati Ribery, Bonazzoli e Lassana Coulibaly, oltre a Bogdan e ai lungodegenti Capezzi e Ruggeri. Fuori anche Veseli, ancora in attesa dell'esito del tampone molecolare effettuato al rientro dalla Nazionale. "Mi dispiace per chi manca ma non può essere un alibi – ha affermato Castori -. La squadra deve fare di necessità virtù. È una partita importante, sappiamo quanto valga. Abbiamo le qualità e le capacità per poterla affrontare. Possiamo sopperire a qualità ed esperienza con la quantità. Conterà l'atteggiamento e lo spirito, consapevoli dell'importanza della posta in palio. È una partita importante, ci giochiamo molto. Con quelle che hanno meno caratura tecnica ti devi giocare il campionato". (ITALPRESS). aro/ari/red 15-Ott-21 13:18