Mondiali2022: Paraguay. Esonerato il ct Berizzo dopo lo 0-4 in Bolivia

Il tecnico argentino chiude la sua avventura da commissario tecnico a La Paz ASUNCION (PARAGUAY) (ITALPRESS) – L'avventura di Eduardo Berizzo sulla panchina del Paraguay si è chiusa a La Paz. Il commissario tecnico argentino, infatti, è stato esonerato dopo lo 0-4 incassato in casa della Bolivia in un match valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022. Per l'ormai ex ct dell'Albirroja 31 partite con 7 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte, un ruolino di marcia che gli è costato il posto e che rischia di estromettere il Paraguay dai prossimi Mondiali visto che Sanabria (attaccante del Torino) e compagni sono ottavi con 12 punti in altrettante gare, a -4 da Uruguay e Colombia appaiate al quinto posto. (ITALPRESS). ari/red 15-Ott-21 10:12