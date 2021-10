Tennis: Indian Wells. Dimitrov in semifinale con Norrie, Hurkacz ko

Jabeur e Badosa completano il quadro delle semifinali del tabellone femminile INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Dopo aver eliminato il numero 1 del torneo, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov supera anche i quarti di finale del "BNP Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il bulgaro, 23esima testa di serie, raggiunge in semifinale il britannico Cameron Norrie (6-0, 6-2 all'argentino Diego Schwartzman) battendo il numero 8 del tabellone, il polacco Hubert Hurkacz, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (2). Questa sera gli altri due quarti di finale tra Stefanos Tsitsipas (2) e Nikoloz Basilashvili (29) e tra Alexander Zverev (3) e Taylor Fritz (31). Nel tabellone femminile Ons Jabeur e Paula Badosa completano il quadro delle semifinali. La tunisina, numero 12 del torneo, ai quarti ha battuto l'estone Anett Kontaveit (18) con il punteggio di 7-5, 6-3, mentre la spagnola, 21esima testa di serie, si è imposta sulla tedesca Angelique Kerber (10) per 6-4, 7-5. La vincente del match Jabeur-Badosa si contenderà il torneo contro chi la spunterà nell'altra semifinale tra Viktoria Azarenka (27) e Jelena Ostapenko (24). (ITALPRESS). ari/red 15-Ott-21 08:37