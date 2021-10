Tumore al seno, EDI-Sicilia presenta “manifesto” a Presidente Ars

PALERMO (ITALPRESS) – La delegazione siciliana di Europa Donna e' stata ricevuta ieri dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Micciche', nella sua sede istituzionale, in occasione della Prima Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico che si e' celebrata il 13 ottobre. Secondo le ultime stime basate sui dati dei Registri Tumori di 8 province italiane, e presentate nell'edizione speciale del TG di Europa Donna Italia diffuso ieri, nel nostro Paese sono circa 50 mila le donne che convivono con questa patologia. Se si e' arrivati a questi numeri lo dobbiamo soprattutto ai progressi delle terapie, tuttavia la quotidianita' di queste pazienti e' ancora piena di ostacoli e la loro qualita' di vita ancora poco considerata. Le 7 principali necessita' delle donne con tumore al seno metastatico sono state raccolte in un Manifesto che la referente di Europa Donna-Sicilia, Carmela Amato, ha sottoposto ieri al Presidente Micciche'. "Grazie alla ricerca oggi le prospettive di vita per chi ha una diagnosi di tumore al seno metastatico sono ulteriormente allungate – sottolinea il Presidente dell'Ars, Micciche' -. Sono stato ben felice di Incontrare la delegazione Europa Donna-Sicilia in occasione della prima Giornata di sensibilizzazione alla malattia rendendomi disponibile, nell'ambito delle nostre possibilita', a collaborare per aiutare l'associazione. La prevenzione rimane una importante arma per combattere questa malattia ed e' su questo che bisogna puntare". Europa Donna Italia, movimento di advocacy che raccoglie una rete di oltre 170 associazioni territoriali, da oltre 25 anni e' in prima linea per tutelare i diritti delle donne colpite da tumore al seno, impegnandosi in azioni di sensibilizzazione e di dialogo con le Istituzioni nazionali e regionali. La Delegazione Siciliana del movimento, coordinata da Carmela Amato, comprende 10 associazioni: aBRCAdaBRA (Palermo), Ados Gela, Altea (Ragusa), Angolo (Siracusa), Il filo della vita (Catania), Per te donna (Messina), Progetto Luna (Caltanissetta), Associazione Serena a Palermo, Sicilia Donna (Avola), SOS Donna (Catania). (ITALPRESS). vbo/com 15-Ott-21 17:48