Basket: Nba. Pre-season, Milwaukee ko con Dallas, Chicago fa poker

Ai Bucks non basta Antetokounpo, Curry esplosivo con Golden State NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga dei Milwaukee Bucks nella notte italiana della pre-season dell'Nba. Sul parquet del Fiserv Forum, di fronte a quasi 13.000 spettatori, i campioni in carica si sono arresi per 114-103 ai Dallas Mavericks, nonostante i 26 punti messi a segno dal 'solito' Antetokounpo, top-scorer dell'incontro. Curry esplosivo nel 119-97 con cui i Golden State Warriors battono i Portland Trail Blazers: il n.30 infila 41 punti e 7 triple contro un avversario privo di Lillard. Prosegue l'imbattibilità dei Chicago Bulls, che ottengono il quarto successo di fila superando per 118-105 i Memphis Grizzlies: LaVine, con un bottino di 31 punti, è il più prolifico. Altri risultati: Miami Heat-Boston Celtics 121-100; Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 112-108; Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 94-110; New York Knicks-Washington Wizards 115-113; San Antonio Spurs-Houston Rockets 126-98. (ITALPRESS). mc/red 16-Ott-21 08:52