Calcio: Anche ex Roma Fonseca in corsa per panchina Newcastle

Favre e Lampard fra gli altri allenatori candidati NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Domani contro il Tottenham in panchina siederà ancora Steve Bruce ma il destino del tecnico sembra segnato: la ricca nuova proprietà saudita del Newcastle cerca un allenatore che faccia fare ai Magpies un salto di qualità e, secondo la "Espn", ci sarebbe la forte candidatura di Paulo Fonseca. Il 48enne tecnico portoghese, fino allo scorso maggio sulla panchina della Roma, in estate era stato già vicino al Tottenham e viene visto come un'opzione interessante per il calcio offensivo che propone. Fra gli altri allenatori sotto osservazione anche Lucien Favre e Frank Lampard oltre al ct del Belgio Roberto Martinez mentre si sarebbero già tirati fuori Brendan Rodgers e Steven Gerrard, che preferiscono rimanere rispettivamente al Leicester e ai Rangers. (ITALPRESS). glb/red 16-Ott-21 13:44