Calcio: Ballardini “Criscito e Destro ok, Caicedo convocato”

Il tecnico del Genoa "Il Sassuolo ha qualità e giocatori di spessore" GENOVA (ITALPRESS) – "I Nazionali sono rientrati tutti e stanno bene. Per il resto in queste due settimane abbiamo fatto dei buoni allenamenti e siamo contenti del lavoro svolto". Così, alla vigilia di Genoa-Sassuolo, il tecnico dei liguri, Davide Ballardini. "Nelle ultime gare abbiamo fatto poco nei primi tempi ma è anche vero che nelle riprese abbiamo fatto molto. Il Genoa è una squadra generosa. Dobbiamo essere più incisivi sin da subito. Tutto deve essere chiaro, per noi, fin dall'inizio del match", ha aggiunto Ballardini. "Abbiamo molti giocatori giovani: il Genoa conferma la sua linea e questo ci fa piacere. Ma all'inizio per questa inesperienza paghi qualche cosa. Il Sassuolo ha grande qualità e non c'entra nulla con la classifica che ha al momento. E' una squadra consolidata, con giocatori di grande spessore. Noi dovremo essere squadra e dare agli altri la sensazione di compattezza", ha proseguito il tecnico del Genoa. "La solidità arriva dall'essere squadra, dall'aiutarsi l'uno con l'altro, dall'avere le linee compatte e dall'attenzione. Tutte queste cose ti portano ada vere compattezza. A volte manchiamo di solidità, ovvero l'abbiamo per una parte di partita ma dobbiamo essere bravi per tutta la partita", ha poi precisato Ballardini. "Criscito, Biraschi e Destro stanno bene e ci sono. Caicedo sta sempre meglio, ha fatto diversi allenamenti con i compagni. Quindi, saranno tutti convocati. Caicedo non è ancora al massimo della condizione ma si sta dando da fare per essere di aiuto al team", ha spiegato l'allenatore del Genoa, a proposito dei singoli. "Auguro a Marroccu ogni fortuna: lo merita come persona e come professionista. Taldo qui ha Genoa ha fatto sempre il suo dovere con grande entusiasmo e grande competenza, va benissimo così", ha concluso Ballardini, parlando del vecchio e del nuovo ds del team ligure. (ITALPRESS). pdm/red 16-Ott-21 15:50