Calcio: Gravina “Vittorie azzurre grande regalo per il paese”

Il presidente Figc: "Il modo migliore per ripartire dopo la pandemia" ROMA (ITALPRESS) – "Nella vita di ciascuno ci sono dei momenti, dei giorni in cui si combinano una serie di frammenti, gioia, entusiasmo, desideri e passione che abbiamo voluto vivere assieme sentendoci ancora una volta italiani veri. Mettendo assieme questi frammenti abbiamo dato in maniera strutturata volto a un grandissimo progetto, a un'esperienza che resterà radicata nella mente di tanti atleti, dei presidenti, e credo di tutti gli italiani". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina dall'Aula di Palazzo Madama, nel corso dell'evento "Omaggio allo sport tricolore", dedicato alle vittorie dei campioni italiani che hanno brillato nelle Paralimpiadi e Olimpiadi, agli Europei di calcio e in altre specialità come il ciclismo. Le vittorie azzurre sono "il più bel regalo che il mondo dello sport poteva regalare al Paese in un momento di difficoltà. Il modo migliore per rilanciare questo nuovo rinascimento, un modo per ripartire dopo 18 mesi di grandi sacrifici da parte di tutti", ha sottolineato ancora Gravina. (ITALPRESS). spf/mc/red 16-Ott-21 13:10