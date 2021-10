Calcio: Serie A. Pioli “Prova di maturità, Castillejo un esempio”

"Orgoglioso del carattere della squadra", dice il tecnico del Milan dopo il 3-2 al Verona MILANO (ITALPRESS) – "Sono molto orgoglioso del carattere della squadra, siamo stati bravi. Credo che nel primo tempo il Verona sia stato migliore nei duelli, sfortuna nel rimpallo del primo gol e poi abbiamo avuto difficoltà. Ho visto la faccia convinta dei miei giocatori all'intervallo, dovevamo giocare con più intensità e ci siamo riusciti". Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli dopo la rimonta del Milan dallo 0-2 al 3-2 contro il Verona nell'ottava giornata di Serie A. "È una grande prova di maturità: serve per avere quella continuità che ti permette di rimanere competitivi – ha spiegato il tecnico di un Milan che ha ribaltato il match anche grazie ai cambi -. Castillejo deve essere preso come esempio, le mie scelte sono state penalizzanti in questo periodo per lui, ma non ha mai smesso di lavorare, è dentro al gruppo e ha dimostrato la sua qualità in campo. Ho tante soluzioni e caratteristiche diverse, merito dell'area tecnica che ha saputo scegliere giocatori forti". Il Milan, in attesa del Napoli, vola in testa alla classifica. "Vittoria da scudetto? No, vale tre punti importanti. Avere i tifosi ci ha dato calore ed energia, abbiamo avversari fortissimi. Per ottenere un grande obiettivo devi pensare al piccolo, ovvero a vincere una partita", conclude Pioli. (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Ott-21 23:18