Tennis: Indian Wells. Fritz non si ferma più, Zverev ko e semifinale

L'americano sfiderà Basilashvili per un posto nel match conclusivo INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Sarà l'americano Taylor Fritz a sfidare il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.29 del tabellone, nella seconda semifinale del "BNP Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il tennista americano, testa di serie numero 31 e autore delle eliminazioni di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, prosegue la sua corsa battendo nei quarti il tedesco Alexander Zverev, terza forza del seeding, con il punteggio di 4-6 6-3 7-6(3). Fritz ha salvato due match point nel terzo set, sul 2-5 al servizio e sul 3-5 in risposta. "Avevo praticamente perso, ma ho trovato il modo di rientrare in partita – ha detto lo statunitense nell'intervista in campo dopo il match – Volevo costringerlo a servire per il match e ho lottato duro per tenere il servizio. Da quel momento, mi sono sentito in controllo e davvero bene sotto pressione, è straordinario". Nella parte alta del tabellone, invece, semifinale fra il bulgaro Grigor Dimitrov (23) e il britannico Cameron Norrie (21). (ITALPRESS). mc/red 16-Ott-21 09:14