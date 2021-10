Tennis: Torneo Indian Wells. Finale tra Badosa e Azarenka

La spagnola liquida Jabeur, la bielorussa piega Ostapenko INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Saranno la spagnola Paula Badosa e la bielorussa Victoria Azarenka, rispettivamente teste di serie numero 21 e 27, ad affrontarsi nella finale del "BNP Paribas Open", settimo Wta 1000 stagionale (combined con un Atp Masters 1000 maschile) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Nelle semifinali andata in scena nella notte italiana, Badosa ha liquidato la tunisina Ons Jabeur, 12esima forza del seeding, per 6-3 6-3, mentre Azarenka, a caccia del suo tris nel torneo, si è imposta per 3-6 6-3 7-5 sulla lettone Jelena Ostapenko, 24esima forza del tabellone. (ITALPRESS). mc/red 16-Ott-21 09:15