Calcio: Ballardini “Orgoglioso dei miei ragazzi”

Il tecnico del Genoa è soddisfatto per la reazione al doppio svantaggio GENOVA (ITALPRESS) – "Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, ci tengono particolarmente nonostante le grandi difficoltà. C'è sempre una reazione perché si vuole cambiare la partita e siamo davvero felici di quanto creato contro una squadra di spessore". Queste le parole del tecnico del Genoa Davide Ballardini dopo il pari ottenuto contro il Sassuolo. "Noi nella prima mezz'ora non mantenevamo le distanze, loro giocavano troppo liberi e noi eravamo sempre a rincorrere, la partita è cambiata quando ci siamo messi a posto. Vasquez? Ha fatto una buona partita, ma dal 30' in avanti il Genoa ha fatto una grande partita, grazie a Vasquez per il gol, ma bravi tutti". In chiusura una battuta sul futuro del mister. "Il mio futuro non lo decido io, so bene le difficoltà, ma nonostante questo i giocatori stanno dando tantissimo e non posso che ringraziarli". (ITALPRESS). spf/pc/red 17-Ott-21 18:10