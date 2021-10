Calcio: Serie A. Andreazzoli “Impegno mai mancato, oggi sfortunati”

"Volevamo limitare l'Atalanta mettendo la gara sul loro stesso piano" FIRENZE (ITALPRESS) – "Siamo entrati in campo facendo nei primi minuti quello che tutti si aspettavano facesse l'Atalanta, abbiamo continuato a farlo anche dopo le avversità perchè siamo andati sotto di due gol, quindi ti possono venire cattivi pensieri ed il braccino diventa corto. Peccato perchè siamo stati anche sfortunati ma l'impegno non è mai mancato". Lo ha detto il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli commentando la gara fra Empoli ed Atalanta disputata al Castellani. "Noi avevamo un'idea per cercare di limitare al massimo quelle che sono le caratteristiche dell'Atalanta e per certi versi lo abbiamo fatto e si sono visti dei giovamenti – ha aggiunto Andreazzoli -. E' evidente che la devi mettere sul piano in cui la mettono loro, non puoi andare di fioretto. Non devi dare all'Atalanta di avere sempre un contatto fisico perchè altrimenti stai leggero contro di loro ti massacrano. E' una partita particolare contro l'Atalanta, ha creato un solco che sarà una traccia che molti seguiranno. Ho parlato con un loro difensore e mi ha detto che questo gioco è soddisfacente per loro perché anche i difensori hanno partecipazione nel gioco e libertà di azione, superando le difficoltà della gara con uno spirito positivo". (ITALPRESS). lc/mra/gm/red 17-Ott-21 18:06