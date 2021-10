Calcio: Serie A. Gasperini “Empoli sempre ostico, tre punti importanti”

"Zapata? Noi dobbiamo pensare anche alla Champions". FIRENZE (ITALPRESS) – "Questo è sempre un campo ostico per noi, l'Empoli è propositivo, noi ce la siamo complicata qualche volta. Sono stati comunque tre punti importanti". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commentando la gara fra Empoli ed Atalanta disputatasi quest'oggi allo stadio 'Castellani' di Empoli. "Zapata? Noi dobbiamo pensare anche alla Champions-ha aggiunto Gasperini-. E' arrivato l'altro giorno, lo avevamo lasciato in grandissima condizione, l'abbiamo ritrovato un po' meno. E' importante comunque per lui fare gol. Muriel ha fatto molto bene, anche lui reduce da un lunghissimo infortunio, ha fatto un primo tempo veramente buono. Avrei voluto sostituirlo nel secondo tempo ma avendo già consumato uno slot nelle sostituzioni ho preferito anticipare nell'intervallo". "Abbiamo incontrato una squadra propositiva che crea, ad inizio partita ci sono state situazioni pericolose da tutte e due le partite, con una gara diventata piu' agevole nella ripresa-ha proseguito Gasperini-. La mia di squadra vive un buon periodo, che crea parecchio, sta bene, gioca con sicurezza, temevo questa partita dopo la sosta visti i tanti giocatori partiti per le nazionali, abbiamo tanti infortunati, oggi si è fatto male Toloi, ma stiamo dimostrando di poter avere buone sostituzioni. A Manchester sarà tutta un'altra partita. Il Mondiale ogni due anni? E' un calendario che non va a nessuno e che crea tanti problemi ai club". (ITALPRESS). gm/red 17-Ott-21 17:46