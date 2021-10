Calcio: Serie A. Gotti “Contento per la rezione dei miei calciatori”

L'allenatore dell'Udinese "Beto è un giocatore importante e utile" UDINE (ITALPRESS) – "Oggi non sono certo contento del primo tempo giocato dai miei ragazzi. E' vero che siamo anche rimasti in dieci ma questa non è una scusa. Nel secondo tempo abbiamo poi mostrato grande voglia di fare risultato e di questa reazione sono molto contento". Questo il commento rilasciato da Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, dopo il pareggio casalingo ottenuto in rimonta contro il Bologna. L'allenatore bianconero analizza così l'ottimo momento di Beto, oggi autore della rete dell'1-1: "E' un calciatore molto utile, ma ha sicuramente qualcosa dentro e sono certo che potrà migliorare tantissimo". Infine, il tecnico del team friulano risponde anche a chi chiedeva un commento riguardo alle polemiche scatenate da MIhajlovic sulla direzione arbitrale di Abisso: "Io vorrei non entrare in queste situazioni ma credo che sia Skorupski ad andare addosso a Becao: questa resta la mia opinione". (ITALPRESS). gbn/pdm/red 17-Ott-21 17:54