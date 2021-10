Calcio: Serie A. Juric “Peccato, noi più occasioni del Napoli”

"Stiamo fornendo prestazioni ottime ma con risultati carenti" NAPOLI (ITALPRESS) – "Abbiamo avuto più occasioni del Napoli, disputando una partita seria. Abbiamo causato un rigore per ingenuità nostra ma poi abbiamo creato diverse opportunità in superiorità numerica. Il gol preso arriva da un rimpallo un po' sfortunato". Così Ivan Juric, dopo la sconfitta di misura del suo Torino sul campo del Napoli. "Nella trasmissione della palla siamo ancora molto carenti. Ci sono tanti margini di miglioramento. Ci manca un po' di qualità, la squadra deve crescere nel palleggio e finalizzare meglio. Il recupero di Belotti è una soluzione in più per me e oggi ha fatto bene da quando è entrato. Ci vorrà del tempo prima che torni in forma del tutto", ha aggiunto Juric. "In questo momento stiamo fornendo prestazioni ottime ma con risultati carenti. Provare due prime punte insieme? È una soluzione che non mi piace. Aspetto il ritorno di Pjaca, che può darci più qualità", ha concluso il tecnico del Torino. (ITALPRESS). lov/pdm/red 17-Ott-21 20:37