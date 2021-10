Calcio: Serie A. Spalletti “Osimhen completo, Insigne resta rigorista”

'Bella vittoria di fronte al nostro pubblico: riaverlo è importante' NAPOLI (ITALPRESS) – "Osimhen è fortissimo e sta attraversando un buon momento di forma. Sta diventando sempre più completo". Queste le parole di Luciano Spalletti, dopo la vittoria per 1-0 del suo Napoli sul Torino. "Quando si hanno a disposizione calciatori forti in attacco si ha sempre qualche buona soluzione. Abbiamo dimostrato di poterla sbloccare da un momento all'altro. Ora tutti si aspettano che noi riusciamo a imporre sempre questo tipo di gioco e di risultato ma non sarà facile. Vedere rientrare in area di rigore Insigne e Politano è un aspetto che compatta e che dà forza, che crea spirito di squadra. È chiaro che però bisogna proporre un buon calcio e questa sera siamo stati su un buonissimo livello. Abbiamo costruito e lottato.", ha aggiunto l'allenatore del Napoli. "Il rigore sbagliato da Insigne? I compagni lo aiutano e gli danno forza. Era dispiaciuto. Il prossimo penalty lo batterà ancora lui. Sono felice per questa bella vittoria di fronte al nostro pubblico, che se lo merita. Riaverlo qui è stato importante", ha concluso Spalletti. (ITALPRESS). lov/pdm/red 17-Ott-21 20:54