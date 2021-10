Champions, il tedesco Brych arbitrerà Porto-Milan

Inter-Sheriff Tiraspol è stata affidata all'olandese Makkelie MILANO (ITALPRESS) – Sarà il tedesco Felix Brych l'arbitro della sfida tra Porto e Inter, 3ª giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22 del gruppo B, che si disputerà martedì 19 ottobre con calcio di inizio alle ore 21. Il direttore di gara avrà come assistenti i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Il quarto uomo sarà invece Daniel Schlager, anche lui tedesco. Assistenti VAR Marco Fritz e l'inglese Chris Kavanagh. Sarà, invece, Danny Makkelie l'arbitro della sfida tra Inter e Sheriff Tiraspol del gruppo D, che si disputerà martedì 19 ottobre con calcio di inizio alle ore 21 allo stadio Meazza. Il direttore di gara olandese avrà come assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Il quarto uomo sarà invece Joey Kooij. Assistenti VAR, Jochem Kamphuis e Pol van Boekel. L'arbitro olandese nella passata stagione ha diretto Borussia Mönchengladbach-Inter e in quella precedente la gara valida per la finale di UEFA Europa League tra Inter e Siviglia. (ITALPRESS). pc/red 17-Ott-21 11:17