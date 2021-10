Poker Atalanta con Ilicic bis, orobici vincono ad Empoli

Troppa la differenza tecnica e di personalità fra le due formazioni scese in campo. EMPOLI (ITALPRESS) – L'Atalanta espugna il Castellani di Empoli battendo 4-1 la squadra azzurra di Aurelio Andreazzoli che ha concesso vita facile agli orobici. Decisiva soprattutto la prova di Josip Ilicic, schierato un po' a sorpresa dal 1' da Gian Piero Gasperini che lo ha preferito a Zapata, con lo sloveno che ha duettato per larghi tratti con Muriel, segnando una doppietta che gli consente di centrare un piccolo record: è l'unico straniero andato sempre a segno in serie A con almeno un gol dalla stagione 2010-2011 ad oggi. Troppa la differenza tecnica e di personalità fra le due formazioni scese in campo quest'oggi ad Empoli con i padroni di casa che hanno offerto una prova, in particolar modo a centrocampo, con poco coraggio e con molti dei propri elementi sottotono. E pensare che erano stati proprio i toscani ad andare per primi vicini al gol con una conclusione di Henderson salvata sulla linea da Demiral (6'). Poco dopo l'inizio dello show di Ilicic: prima un triangolo del 72 atalantino con Pasalic e conclusione vincente in porta, e poi finalizzazione di un assist di Muriel. L'Empoli riapre momentaneamente la gara al 31' con Di Francesco servito da un lancio millimetrico di Stulac. L'Atalanta chiude definitivamente il match ad inizio secondo tempo quando Viti nel tentativo di anticipare Zapata trova Vicario scivolare e quindi impossibilitato ad intervenire (1-3 al 49'). Poco dopo l'ora di gioco Andreazzoli prova a rendere piu' offensiva la sua squadra inserendo Cutrone e Bajrami cercando la giusta freschezza dalla sua panchina. Centoventi secondi dopo Bandinelli colpisce Zappacosta in area e l'arbitro assegna calcio di rigore con Ilicic che grazia gli avversari mettendo sopra la traversa. Prima del triplice fischio finale Zapata segna il quarto gol pochi giri di lancette dopo che Demiral ha nuovamente salvato sulla linea, stavolta su Cutrone. (ITALPRESS). lc/gm/red 17-Ott-21 17:12