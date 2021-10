Tennis, Norrie-Basilashvili è la finale a Indian Wells

Battuti rispettivamente in semifinale Dimitrov e Fritz INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Cameron Norrie e Nikoloz Basilashvili si giocheranno la finale del "BNP Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il britannico ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2 6-4 raggiungendo la prima finale Masters 1000 della carriera. Norrie, ha disputato un ottimo match sbagliando popco e sfruttando la non felice giornata dell'avversario. Con questo successo Norrie si porta in undicesima posizione nella classifica che qualifica i primi 8 per le Nitto Atp Finals di Torino. Il georgiano Basilashvili, nell'altra semifinale ha avuto la meglio sullo statunitense Taylor Fritz battendolo per 7-6 (5) 6-3. Per Basilashvili, testa di serie numero 29, potrebbe arrivare il terzo titolo Atp della stagione dopo quelli di Doha e Monaco. Nel primo set il georgiano ha salvato 3 set point prima di aggiudicarselo. (ITALPRESS). pc/red 17-Ott-21 10:12