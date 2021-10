Calcio: Bologna, Kingsley operato al perone e 4 mesi di stop

Il giocatore sottoposto a intervento di riduzione della frattura BOLOGNA (ITALPRESS) – Arrivederci al 2022. Nel pomeriggio di oggi Michael Kingsley è stato sottoposto a intervento di "riduzione con osteosintesi della frattura del perone sinistro" rimediata durante la gara di ieri a Udine. L'intervento, eseguito dall'equipe del dottor Roberto Bevoni presso l'Ospedale di Bentivoglio, "è perfettamente riuscito – si legge in una nota del Bologna – Il giocatore osserverà qualche giorno di degenza per poi intraprendere l'iter di riabilitazione. Tempi di recupero previsti: quattro mesi". La squadra, intanto, è scesa in campo a Casteldebole in vista della sfida col Milan di sabato sera: seduta di scarico in palestra per i titolari della Dacia Arena, lavoro atletico in campo e partitella per gli altri. Jerdy Schouten ha svolto un allenamento differenziato, terapie per Kevin Bonifazi. (ITALPRESS). glb/red 18-Ott-21 18:35