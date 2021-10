Calcio: Champions, Atalanta perde Toloi per sfida contro Manchester Utd

DIstrazione all'adduttore della coscia destra per il difensore BERGAMO (ITALPRESS) – Piove sul bagnato in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini, infatti, dovrà fare a meno di Rafael Toloi per la sfida di mercoledì sera contro il Manchester United: il difensore italo-brasiliano – uscito al 39' del primo tempo contro l'Empoli per un problema fisico – ha accusato una distrazione all'adduttore della coscia destra e non sarà a disposizione per la sfida di Champions League all'Old Trafford. Nel frattempo prosegue la preparazione sui campi di Zingonia, la squadra è stata divisa in due gruppi in base ai carichi di lavoro: ancora out Djimsiti, Gosens, Hateboer e Pessina. Domani mattina ci sarà un nuovo allenamento al mattino prima della partenza per l'Inghilterra. (ITALPRESS). pia/glb/red 18-Ott-21 16:32