Calcio: Chiellini “Tre punti pesanti”, Bonucci “Vittoria di carattere”

Festa bianconera sui social dopo il successo di misura con la Roma ROMA (ITALPRESS) – Quarta vittoria consecutiva e deciso rilancio in classifica. La Juventus piega la Roma allo Stadium e si gode il periodo di 'rinascita' dopo una partenza non certo esaltante. "Dovevamo e volevamo confermarci dopo quanto di buono fatto prima della sosta – scrive su Instagram il difensore Giorgio Chiellini – È stata una battaglia ma siamo riusciti a portare a casa tre punti pesanti! Avanti così!!!". A fargli eco, sempre sul social preferito dai giocatori, il suo collega di reparto Leonardo Bonucci: "Una vittoria di carattere", sintetizza il centrale laziale. Wojciech Szczesny, ex giallorosso, ha finalmente spazzato via qualche ombra dopo le prestazioni carenti di avvio di stagione: "Torniamo a casa con tre punti, una grande gara ed un clean sheet, grande sforzo di squadra". "Una battaglia dal primo all'ultimo minuto", sottolinea Mattia De Sciglio, uscito dal campo tra gli applausi dei suoi tifosi. "Grande vittoria davanti ad un pubblico straordinario", spiega il centrocampista Federico Bernardeschi. Soddisfatti anche due suoi colleghi di reparto. "Partita dura e combattuta fino alla fine ma siamo riusciti a conquistare i tre punti. Avanti Juventus!", le parole dell'uruguaiano Rodrigo Bentancur. "Passo dopo passo", la felicità contenuta di Manuel Locatelli. "Giusto in tempo per festeggiare tre punti meritati", spiega l'esterno brasiliano Danilo. E il suo connazionale Arthur: "Felice di essere tornato in campo con i miei compagni". (ITALPRESS). mc/red 18-Ott-21 08:55