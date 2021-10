Calcio: Roma. Sospiro di sollievo, esclusa ogni lesione per Zaniolo

L'attaccante giallorosso si è infortunato ieri contro la Juventus ROMA (ITALPRESS) – L'ansia lascia il posto ad un sospiro di sollievo. Nicolò Zaniolo, dopo il problema al ginocchio accusato nel primo tempo di Juventus-Roma, è stato sottoposto nella notte agli esami strumentali. La prima diagnosi nell'immediato post gara parlava di un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro ma tra i medici giallorossi non filtrava particolare preoccupazione. Gli esami strumentali hanno confermato l'ottimismo e dato esito negativo: escluso ogni tipo di lesione, le condizioni del classe 1999 saranno valutate nei prossimi giorni in vista dei prossimi impegni dei giallorossi di José Mourinho. (ITALPRESS). spf/mc/red 18-Ott-21 10:33