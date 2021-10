Calcio: Skriniar “Testa a Sheriff, vogliamo andare avanti in Champions”

"Subiamo troppi gol? Dobbiamo trovare il giusto equilibrio" MILANO (ITALPRESS) – "Vogliamo andare avanti dopo che negli ultimi anni non ci siamo riusciti. Non servono confronti, sappiamo tutti cosa significa giocare nell'Inter e cosa significa la Champions per l'Inter e i tifosi. Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani". Milan Skriniar è stufo di fermarsi ai gironi e dalla doppia sfida con lo Sheriff passano le chance nerazzurre di approdare agli ottavi di Champions. In campionato la squadra di Inzaghi non mantiene la porta inviolata da diverse gare ma il difensore slovacco è fiducioso: "Stiamo subendo tanti gol, bisogna trovare un equilibrio fra attacco e difesa perchè quando non prendi gol hai più possibilità di vincere le partite". L'anno scorso, dopo l'eliminazione in Champions, partì la rincorsa scudetto: "Sono tante partite ma se giochi in grandi squadre come l'Inter vuoi andare avanti – replica Skriniar – Abbiamo una squadra forte e siamo contenti di giocare tutte le competizioni". (ITALPRESS). glb/red 18-Ott-21 16:27