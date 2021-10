Calcio: Torino, lesione al menisco per Mandragora

In gruppo Praet, differenziato per Pjaca e Verdi TORINO (ITALPRESS) – Com'era prevedibile dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti di Napoli-Torino, Rolando Mandragora dovrà stare fuori per un po'. Il centrocampista granata è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato "una lesione del menisco interno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni". Il resto della squadra, intanto, ha ripreso la preparazione in vista del match contro il Genoa di venerdì alle 18.30: i calciatori scesi in campo ieri contro il Napoli hanno effettuato una seduta di scarico, con lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno svolto un allenamento congiunto con la formazione Primavera. In gruppo Praet, differenziato per Pjaca e Verdi, terapie per Kone post contusione subita alla coscia sinistra nei minuti finali della gara di Napoli. Domani in programma una sessione di allenamento. (ITALPRESS). glb/red 18-Ott-21 15:58