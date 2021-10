Calcio: Uefa. Figo e Buffon per campagna contro cambiamento climatico

Lo spot sarà trasmesso in tv, sui social e sugli schermi degli stadi ROMA (ITALPRESS) – La Uefa e la Commissione Europea hanno unito le forze per l'ultimo round di partite delle competizioni continentali per club per dare il via a #EveryTrickCounts, una nuova campagna di sensibilizzazione pubblica in cui stelle del calcio e freestylers si mobilitano contro il cambiamento climatico. #EveryTrickCounts, che fa parte del programma Uefa per il calcio e la responsabilità sociale 'Respect', andrà in onda in occasione degli incontri maschili di Champions League, Europa League ed Conference League di questa settimana con il lancio di uno spot pubblicitario con Luis Figo, Delphine ed Estelle Cascarino e Gianluigi Buffon. "Questo non è un problema che possiamo lasciare alle generazioni future – ha detto Figo, ex vincitore del Pallone d'Oro – Dobbiamo fare squadra e agire ora". Nel video, che verrà trasmesso in televisione, sui social media e sugli schermi degli stadi, i quattro giocatori del passato e del presente usano una serie di trucchi calcistici per mostrare come semplici cambiamenti nella nostra vita quotidiana possono fare una grande differenza nella lotta al cambiamento climatico. "Il cambiamento climatico è una delle più grandi sfide che il mondo deve affrontare oggi – ha sottolineato il centrocampista del Lione e della Francia Delphine Cascarino – Dobbiamo intensificare il nostro gioco". "Se ogni tifoso di calcio dà un piccolo contributo alla protezione del clima, avrà un grande impatto", ha aggiunto l'attuale portiere del Parma Gianluigi Buffon. (ITALPRESS). mc/com 18-Ott-21 11:24