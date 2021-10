Tennis: Torneo Indian Wells. Titolo al britannico Norrie

Il georgiano Basilashvili sconfitto in finale in tre set INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Cameron Norrie ha vinto il titolo del "BNP Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, andato in scena sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Nella notte italiana, il 26enne tennista britannico, testa di serie numero 21, ha superato in finale il georgiano Nikoloz Basilashvili, 29esima forza del seeding, con il punteggio di 3-6 6-4 6-1, dopo un'ora e 51 minuti di gioco. Per Norrie, numero 15 del ranking mondiale, si tratta del secondo successo in carriera nel circuito maggiore dopo quello ottenuto, lo scorso 25 luglio, al Los Cabos Open, in Messico. (ITALPRESS). mc/red 18-Ott-21 07:47