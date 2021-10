Premio della giuria popolare di Auto Europa al nuovo Nissan Qashqai

Il nuovo Qashqai e' la vettura piu' votata dalla Giuria Popolare alla 36ma edizione del Premio Auto Europa, Il Premio Auto Europa e' promosso dalla UIGA, Associazione Italiana Giornalisti dell'Automotive, e dal 1987 viene assegnato annualmente a vetture prodotte in Europa che si distinguono per innovazione, design, qualita' ed economia di esercizio. Il pubblico, che ha potuto votare in via telematica mediante qr-code e collegamenti dedicati, e' stato chiamato a premiare anche l'originalita' del progetto e la completezza della gamma disponibile. Le 7 finaliste sono state selezionate dalla Giuria Tecnica dei Soci UIGA fra le 30 vetture conformi ai requisiti del concorso (vetture commercializzata in Europa nei dodici mesi precedenti – dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 – e prodotte in almeno 10.000 esemplari all'anno). La terza generazione di Qashqai e' disponibile nella versione mild hybrid da 140 e 158 CV, una tecnologia ibrida caratterizzata da motore brillante ed efficiente, bassi consumi ed emissioni ridotte, abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o nuovo cambio automatico Xtronic, con sistema di trazione 2WD o 4WD. Il nuovo Qashqai, dal design dinamico ed elegante, nasce sulla nuova piattaforma CMF-C piu' rigida e leggera, che insieme a nuove sospensioni e ammortizzatori piu' efficienti e al nuovo sterzo piu' preciso e diretto aumentano il comfort, il piacere di guida e il comportamento dinamico della vettura. Ricca la dotazione tecnologica per il comfort, la sicurezza e la connettivita'. Nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3" ad alta definizione e nuovo Head-Up display da 10,8'', il piu' ampio del segmento, fornisce informazioni sull'itinerario o di assistenza alla guida nel campo visivo del guidatore. Nuovo anche il sistema di infotainment, con schermo digitale touch HD da 9" e nuova interfaccia grafica. Sistema di assistenza alla guida ProPilot, ora con con Navi-link, regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, legge tramite una telecamera i segnali stradali e adatta automaticamente la velocita' della vettura, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocita' nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Inoltre, grazie all'app NissanConnect Services e' possibile tramite smartphone o dispositivi Alexa e Google gestire a distanza il clacson, le luci, l'apertura/chiusura delle portiere. Il sistema, inoltre, prevede l'opzione di notifica in caso di superamento di una soglia di velocita', orario o zona preimpostata. (ITALPRESS). tvi/com 21-Ott-21 19:02