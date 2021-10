Una app per garantire ai dirigenti bancari un supporto contro lo stress. È il nuovo servizio che First Cisl, in collaborazione con Sygmund, piattaforma on-line di consulenza psicologica, offrirà ai suoi iscritti. L’iniziativa è stata presentata nel corso della tavola rotonda “Lavorare e vivere meglio: la gestione dello stress per il dirigente bancario” che si è svolta presso la sede della Cisl di Milano. I lavori sono stati introdotti dal segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani, e conclusi dal responsabile del settore alte professionalità e dirigenti, Mauro Fanan. Sono intervenuti Alessandro De Carlo, psicologo e fondatore di Sygmund, Maurizio Coggiola, responsabile della struttura di sorveglianza sanitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino, Claudio Quattrociocchi, referente First Cisl nazionale per salute e sicurezza, Leonardo Di Rico, referente alte professionalità e dirigenti First Cisl Lombardia, Alessandro Gollin di Innovabay.

Il video integrale dell’evento First Cisl:

Circa metà dei lavoratori europei, secondo l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza del lavoro, considera lo stress comune nei luoghi di lavoro e ad esso è dovuta quasi la metà di tutte le giornate lavorative perse. Tra le cause più frequenti di stress legato al lavoro figurano i processi di riorganizzazione aziendale oppure l’insicurezza del lavoro, le lunghe ore lavorative oppure l’eccessivo carico di lavoro nonché le molestie e la violenza sul lavoro.

“Il servizio di counseling psicologico che offriamo insieme a Sygmund costituisce un tassello importante della nostra offerta sindacale ai dirigenti bancari e, in prospettiva, a tutti gli iscritti – ha affermato il responsabile del settore alte professionalità e dirigenti Mauro Fanan – Da anni abbiamo evidenza che lo stress per chi lavora in banca sta crescendo in misura preoccupante. La complessità delle procedure e la mole sempre crescente delle norme da applicare, con le connesse responsabilità che ciò comporta, sia in sede disciplinare che sotto il profilo civile e penale, costituiscono un elemento oggettivo di tensione. Va considerato poi che la pandemia ha acuito le difficoltà esistenti e ne ha create di nuove, alle quali in molti casi eravamo del tutto impreparati. Per chi, come i dirigenti bancari, porta già sulle spalle responsabilità notevoli, il quadro si è ulteriormente complicato. Con questa iniziativa First Cisl – ha sottolineato Fanan – ha deciso quindi di giocare d’anticipo, confermando, in linea con il suo dna valoriale, che la salute e la sicurezza del lavoro sono tra le priorità della sua azione sindacale”.

“Sygmund è una piattaforma on-line per il supporto psicologico delle persone che sentono la necessità di avere un aiuto. Con un click, in pochi piccoli passaggi, ci si collega con un professionista iscritto all’albo e in continua formazione – ha dichiarato il professor Alessandro De Carlo – La tecnologia sta consentendo di superare un retaggio che la psicologia si portava dietro da troppi anni e cioè quello di essere una cosa di cui, spesso, vergognarsi e poi di non essere di facile accesso. Chi si rivolge a Sygmund non è malato ma ha semplicemente bisogno di essere supportato in un particolare momento della propria vita o per superare problemi contingenti. La pandemia con tutte le paure e le incertezze che l’hanno accompagnata ha purtroppo peggiorato gli stati d’ansia e conseguentemente lo stress delle persone e dei lavoratori. Lo dicono i dati e le statistiche raccolte in questi mesi sia per quanto riguarda gli smartworker che per coloro che hanno continuato a lavorare in presenza. Per questo la scelta fatta da First Cisl va nella direzione giusta con la decisione di supportare i lavoratori e i loro famigliari e fornirgli la possibilità di accedere a un supporto psicologico concreto. Il sindacato – ha concluso De Carlo – ha di fatto anticipato la scelta che molti operatori del mondo economico stanno compiendo”.