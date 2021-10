Atletica: Malagò “Mancanza di rispetto verso Jacobs e Tamberi”

I due azzurri esclusi dai candidati al premio di Atleta dell'anno ROMA (ITALPRESS) – "L'esclusione di Jacobs dalla lista dei migliori atleti 2021? È una cosa profondamente sbagliata. Ho chiamato anche Anna Riccardi, membro della Iaaf (oggi World Athletics, ndr), per capire la scelta ma non è chiaro chi vota queste nomination. Noi siamo molto dispiaciuti, per me è davvero poco credibile che nelle dieci persone da segnalare come atleta dell'anno non ci sia l'unico uomo che ha vinto due medaglie d'oro nell'atletica leggera. E non c'è neanche Tamberi che ha pure vinto la Diamond League. È una mancanza di rispetto". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine della riunione della Giunta Nazionale, al Foro Italico. (ITALPRESS). spf/glb/red 22-Ott-21 13:27