Calcio: Serie A. Ballardini “Regalati primi 2 gol, preoccupato? Mai”

"Il Genoa non mi è dispiaciuto, ma commettiamo errori in difesa", dice il tecnico dei liguri TORINO (ITALPRESS) – "La squadra non mi è dispiaciuta, nemmeno nel primo tempo pur facendo errori gravi in fase difensiva. Il Toro ha qualità e gamba e sa punire gli errori come i nostri". Queste le parole di Davide Ballardini ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta del Genoa per 3-2 sul campo del Torino. "La mia squadra ha avuto qualche occasione in più rispetto agli avversari. In questo momento siamo però poco attenti e poco decisi in alcune situazioni in fase difensiva. Dobbiamo migliorare. Caicedo e Destro insieme? Non vediamo l'ora. Kallon è un giocatore che sa dar fastidio agli avversari, anche se l'anno scorso giocava in Primavera. Rovella è nato regista e quello è il suo ruolo. Conosco le qualità dei miei giocatori e sono arrabbiato perché ci alleniamo bene e facciamo fatica durante la settimana, ma poi commettiamo questi errori. Preoccupato? Mai". 22-Ott-21