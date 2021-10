Calcio: Venezia. Zanetti “Non dobbiamo sbagliare atteggiamento”

"Il Sassuolo è molto forte, un vanto avere gli stessi punti", dice il tecnico dei lagunari VENEZIA (ITALPRESS) – Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, il Venezia deve affrontare un trittico importante per la sua stagione: Sassuolo, Salernitana e Genoa. Zanetti si aspetta di continuare a fare bene già sabato nella trasferta in Emilia. "Visti gli infortuni, dovrò cambiare ancora formazione anche se stavolta avrei voluto confermarla. Il Sassuolo è molto forte, specie in attacco, gioca un calcio offensivo. Ha meno punti di quanto meritasse ed essere appaiati a loro in classifica, per noi è un vanto. Ma il Sassuolo ha obiettivi diversi da quelli del Venezia" osserva Zanetti. Il tecnico non vuole vedere cali di tensione dopo i tre punti ottenuti contro i viola. "Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, non voglio appagamento. Per raggiungere la salvezza dobbiamo fare altri 30 punti. Non dobbiamo sbagliare atteggiamento, la nostra mentalità deve essere sempre quella mostrata nelle ultime partite. Abbiamo dovuto assemblare una squadra vicina allo zero e ci voleva tempo. Ma siamo riusciti ad accorciarlo". "Dopo l'amichevole con il Brescia è successo qualcosa, abbiamo cambiato faccia. La consapevolezza è arrivata un po' alla volta, già dalla gara contro il Torino ed è culminata con la Fiorentina lunedì scorso. Abbiamo ancora margine di crescita, ci sono giocatori da scoprire e non siamo ancora al massimo, sapendo che ci sono gli imprevisti" ha aggiunto Zanetti. Haps, il migliore del Venezia lunedì sera, sarà confermato sulla corsia di sinistra. (ITALPRESS). rag/ari/red 22-Ott-21 19:57