Calcio: Serie A. Zanetti “Sconfitta meritata, niente alibi”

Il tecnico del Venezia severo con i suoi: "Ho rivisto i difetti di inizio stagione" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "L'approccio è stato importante, questo è un campo difficile e abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Prima del nostro autogol eravamo in partita, Consigli ha fatto un miracolo ma dopo il 2-1 non mi è piaciuto come si è comportata la squadra. Non voglio trovare l'alibi delle assenze, credo che questa sconfitta sia meritata; abbiamo fatto bene ma abbiamo avuto due volti e bisogna lavorare su questo aspetto". Così Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, commenta la sconfitta contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN. "Non l'abbiamo interpretata bene, abbiamo subito il contraccolpo psicologico. Abbiamo preso il gol con inserimento centrale, sono cose che dobbiamo migliorare perché nell'ultima mezz'ora ho rivisto i difetti che abbiamo avuto a inizio stagione. Archiviamo subito la partita, non credo che il Sassuolo giochi per i nostri stessi obiettivi. Noi martedì abbiamo una partita importantissima spero che questa sconfitta ci sia da stimolo perché dobbiamo far di tutto per vincere", ha proseguito. Infine un pensiero su Okereke, autore del gol del momentaneo vantaggio lagunare: "Ha disputato ottima partita, ha fatto un gol straordinario, poteva bissare e andare in vantaggio sarebbe stato diverso. Per la prossima spero di recuperare Aramu, Busio è da valutare perché ha avuto un problema alla caviglia", conclude il tecnico del Veenzia. (ITALPRESS). spf/ari/red 23-Ott-21 20:16