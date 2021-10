Tennis: Torneo Tenerife. Giorgi eliminata in semifinale

La marchigiana ha ceduto in due set alla colombiana Osorio Serrano TENERIFE (SPAGNA) (ITALPRESS) – Termina in semifinale la corsa di Camila Giorgi nel "Tenerife Ladies Open", nuovo torneo WTA 250 (montepremi 235.238 dollari) organizzato da MEF/Tennis Events entrato nelle fasi decisive sul cemento dell'Abama Tennis Academy di Tenerife (Isole Canarie), in Spagna. La 29enne di Macerata, n.36 WTA e quarta testa di serie, ha ceduto per 6-4 7-5, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla colombiana Maria-Camila Osorio Serrano, 19enne di Cùcuta, n.63 del ranking, sprecando un break di vantaggio sia nel primo che nel secondo set. Nell'altra semifinale la statunitense Ann Li, n.60 del ranking, ha liquidato per 6-2 6-1, in un'ora e 23 minuti di gioco, la francese Alizé Cornet, n.66 WTA: per la 21enne di King of Prussia, Pennsylvania, è la seconda finale raggiunta quest'anno, e in carriera, dopo quella nel Grampas Trophy di Melbourne lo scorso febbraio (match per il titolo contro l'estone Kontaveit non disputato). (ITALPRESS). mc/red 23-Ott-21 19:39