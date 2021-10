Basket: Nba. Atlanta ko senza Gallinari, Indiana vince all’overtime

Riscatti esterni per Dallas e Milwaukee, a segno contro Toronto e San Antonio ROMA (ITALPRESS) – Sempre priva di Danilo Gallinari, Atlanta cade sul campo dei Cleveland Cavaliers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 17mila spettatori del Rocket Mortgage FieldHouse, gli Hawks si arrendono per 101-95 nonostante i 24 punti di Young, top-scorer dell'incontro. Ci vuole un tempo supplementare per decidere la sfida tra Indiana Pacers e Miami Heat, andata al quintetto di coach Carlisle per 102-91 sebbene tra gli ospiti la coppia Herro-Butler sigli 49 punti totali. Riscatti esterni per Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks, che superano, rispettivamente, Toronto Raptors (103-95) e San Antonio Spurs (121-111). Altri risultati: Chicago Bulls-Detroit Pistons 97-82; Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 96-89; Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 134-105; Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 114-120. (ITALPRESS). mc/red 24-Ott-21 10:27