Calcio: Allegri “Buon punto, rimaniamo vicini all’Inter”

Il tecnico bianconero: "Ora dobbiamo vincere assolutamente con il Sassuolo" MILANO (ITALPRESS) – "È un pareggio importante perché ci mantiene a 3 punti dall'Inter. Ci sono state situazioni in cui avremmo potuto fare meglio. Nel secondo tempo la squadra ha giocato più alta e con più fiducia contro un'avversaria molto tecnica. Ora vogliamo rosicchiare qualche punto prima della sosta". Così Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 tra Inter e Juventus. "Chiesa in panchina? Sapevo sarebbe stata una partita più fisica all'inizio e mi serviva un giocatore maggiormente in pressione su Brozovic, ovvero Kulusevski che ha fatto una bella partita. Anche Kaio Jorge mi è piaciuto. Ha personalità ed è furbo. Arthur ha proprietà di palleggio importanti e lo ha dimostrato quando è entrato. A volte siamo stati un po' troppo frettolosi. Stiamo comunque migliorando la condizione fisica. Anche la fiducia sta crescendo, infatti nelle 4 partite prima di oggi non avevamo subito reti. È un bel punto, ora dobbiamo vincere assolutamente con il Sassuolo mercoledì. Sul gol, anche se eravamo in 10, avremmo potuto non prenderlo perché è nato da una situazione comunque fortuita. Dobbiamo migliorare nella chiusura dell'azione. Il biglietto dato in campo a Bonucci? Sicuramente riguardava le palle inattive, ma non l'ho scritto io". (ITALPRESS). lov/glb/red 24-Ott-21 23:31