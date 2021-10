Calcio: Rammarico Inzaghi “Due punti buttati”

"L'arbitro non ha visto nulla prima di essere richiamato dal Var" MILANO (ITALPRESS) – "C'è dispiacere perché non abbiamo concesso nulla alla Juve, sono due punti buttati via e non mi fa piacere. L'arbitro sul rigore era a due metri dall'episodio e non ha visto nulla prima di essere richiamato dal Var. È per questo che mi sono arrabbiato, sbagliando, e sono stato espulso". Così Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 tra Inter e Juventus. "Avremmo meritato di più. Non siamo mai andati in affanno contro una grande squadra. Nel primo tempo abbiamo pressato a tutto campo. Sapevamo poi che la Juve avrebbe potuto mettere dentro giocatori pericolosi come Dybala e Chiesa e nella ripresa siamo quindi rimasti più compatti. Non abbiamo comunque concesso nulla e il risultato ci penalizza fortemente. La sostituzione di Perisic? Era ammonito e ci poteva stare nel finale toglierlo visto che c'era Chiesa dalla sua parte". (ITALPRESS). lov/mra/glb/red 24-Ott-21 23:18