Calcio: Salta prima panchina in Bundesliga, Wolfsburg esonera Van Bommel

Tre pari e cinque sconfitte nelle ultime 8 gare fra Bundesliga e Champions WOLFSBURG (GERMANIA) (ITALPRESS) – Salta la prima panchina in Bundesliga. Dopo nove giornate il Wolfsburg ha deciso di esonerato Mark Van Bommel, ex centrocampista di Psg, Barcellona, Milan e Bayern, arrivato lo scorso giugno. I Lupi erano partiti bene sotto la sua guida, vincendo le prime 4 gare in Bundesliga. Poi il crollo: tre pari e cinque sconfitte fra campionato e Champions, col ko di ieri in casa col Friburgo, il quarto di fila in Bundesliga, fatale al tecnico olandese. (ITALPRESS). glb/red 24-Ott-21 17:28