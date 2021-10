Calcio: Sarri “Sciolti come neve al sole, rendimento illogico”

L'allenatore della Lazio "Il Verona oggi superiore in determinazione" VERONA (ITALPRESS) – "Oggi siamo entrati bene in campo ma dopo la prima rete ci siamo sciolti come neve al sole. La cosa che mi ha più deluso è la mancanza di aggressività che poi sfocia nella discontinuità e questo ci sta facendo pensare alla possibilità di poter anche andare in ritiro per poter provare a ritrovarci". Così Maurizio Sarri ha commentato la pensate sconfitta per 4-1 rimediata al Bentegodi dalla sua Lazio contro il Verona. "Questa sconfitta fa male come quella che abbiamo subito contro il Bologna. Abbiamo avuto anche le occasioni per poter tornare in partita ma bisogna anche ammettere che gli avversari ci sono stati superiori in determinazione", ha poi aggiunto Sarri. "Il nostro non è un rendimento logico e questo mi lascia pensare che manchiamo in mentalità e la scusa degli impegni europei non credo sia da utilizzare", ha concluso il tecnico della Lazio. (ITALPRESS). gbn/pdm/red 24-Ott-21 18:39