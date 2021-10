Motomondiale: Rossi premiato a Misano “È stato bello e lungo”

Il ministro Di Maio: "E' stato l'ambasciatore del Made in Italy" MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – "Sono contento, ringrazio tutti, l'atmosfera è stata fantastica. Grazie per il tifo in tutti questi anni, oggi ho fatto anche una gara decente…". Valentino Rossi saluta a modo suo Misano. Oggi il Dottore ha disputato la sua ultima gara davanti al pubblico di casa chiudendo decimo ed è stato premiato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. "E' stato lungo e bello – ha aggiunto – Ci sono ancora due gare per sfogarsi ma oggi è stato talmente bello che magari alle ultime due non ci vado…". Senza Rossi la MotoGp perde una leggenda "ma ci sono tanti giovani piloti italiani forti, bisogna continuare a seguire le gare e fare il tifo per loro". Di Maio lo ha definito "ambasciatore del Made in Italy nel mondo", aggiungendo poi via Twitter: "Un pezzo di storia, una grande emozione. Un orgoglio per tutta l'Italia". (ITALPRESS). glb/red 24-Ott-21 15:53