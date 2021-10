Calcio: Barcellona, elongazione al bicipite femorale per De Jong

L'olandese salterà di sicuro le sfide con Rayo Vallecano e Alaves BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Piove sul bagnato in casa Barcellona che, all'indomani della sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, comunica lo stop di Frankie De Jong: elongazione al bicipite femorale della gamba destra per il centrocampista olandese, il cui recupero verrà valutato di giorno in giorno. Da escludere però la sua presenza mercoledì contro il Rayo Vallecano e, con tutta probabilità, anche nel weekend con l'Alaves. Non preoccupano invece le condizioni di Ansu Fati e Piquè, usciti acciaccati dalla sfida col Real, mentre potrebbe trovare presto spazio Ousmane Dembelè, ormai recuperato dalla lesione muscolare riportata a fine giugno a Euro2020. (ITALPRESS). glb/red 25-Ott-21 18:24