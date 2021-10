Calcio: Chiellini “Punto meritato”, Bonucci “Lottare è nel Dna Juve”

I bianconeri celebrano sui social il pareggio di ieri sera contro l'Inter ROMA (ITALPRESS) – Un pareggio che vale quasi come una vittoria. La Juventus esce imbattuta dalla super sfida contro i campioni d'Italia dell'Inter e, su Instagram, i protagonisti bianconeri celebrano l'1-1 del 'Meazza'. A cominciare da capitan Giorgio Chiellini: "Siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol preso, lottando in mezzo al campo e strappando alla fine un meritato punto. Avanti così!!!". Gli fa eco il compagno di mille battaglie al centro della difesa, Leonardo Bonucci: "Lottare fino alla fine è nel dna Juve". L'argentino Paulo Dybala, autore del rigore del pareggio, osserva: "Sempre bello giocare queste partite". Il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur da' il giusto risalto allo score: "Torniamo a casa con un punto importante", assicura. Sulla sua stessa lunghezza d'onda l'esterno colombiano Juan Cuadrado ("Punto importante, grazie a Dio") e il difensore Mattia De Sciglio ("Un punto d'oro"). Non manca il motto di sempre della 'Vecchia Signora', ricordato dal centrocampista Manuel Locatelli "Fino alla fine". (ITALPRESS). mc/red 25-Ott-21 08:49