Calcio: Venezia. Zanetti “Sarà battaglia, Salernitana fastidiosa”

"L'atteggiamento positivo non deve mai mancare". VENEZIA (ITALPRESS) – Archiviata la sconfitta con Sassuolo, il Venezia cerca il riscatto contro la Salernitana, ultima in classifica e diretta concorrente per la salvezza. L'allenatore Paolo Zanetti sa che la posta in palio è importante e i tre punti possono essere fondamentali per il prosieguo del campionato. "Sarà una partita molto importante, contro una squadra fastidiosa e con giocatori veri, di livello. Dovremo dare tutto. Se saremo quelli di Reggio Emilia, avremo buone probabilità di perdere, viceversa abbiamo delle possibilità di successo se saremo quelli visti contro la Fiorentina. Nel secondo tempo di sabato contro il Sassuolo è mancata la reazione, nonostante un ottimo approccio, un gran primo tempo e un vantaggio meritato" analizza il tecnico. Contro il Sassuolo, Zanetti ha rivisto vecchi difetti dei suoi ragazzi. "Ci è mancato qualcosa sotto l'aspetto caratteriale, siamo ancora fragili e se non siamo al 100 per cento, prendiamo gol con facilità. Spero ci serva da lezione ma non sappiamo gestire, come si è visto quando eravamo in superiorità numerica contro la Fiorentina. L'atteggiamento positivo non deve mai mancare" prosegue Zanetti. Nella gara contro i campani mancheranno ancora Jonhsen e Vacca, mentre sono recuperati Aramu e Busio. "Rispetto a sabato farò qualche modifica. Aramu giocherà, Forte si merita una possibilità: contro il Sassuolo è entrato bene. Ribery, invece, è un grande campione ma si limita di squadra, non con una marcatura a uomo. Faremo di tutto per vincere e tra noi e loro non c'è tanta differenza nonostante la classifica. E poi entrambe hanno elementi di valore" continua Zanetti. (ITALPRESS). rag/gm/red 25-Ott-21 19:05