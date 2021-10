Tennis: Esordio vincente per Berrettini a Vienna

Battuto in due set Popyrin, se la vedrà ora con Basilashvili VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Esordio positivo per Matteo Berrettini all'"Erste Bank Open", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle della capitale austriaca. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e terza testa di serie, approda al secondo turno superando il qualificato australiano Alexei Popyrin per 7-6(3) 6-3. Prossimo ostacolo il georgiano Nikoloz Basilashvili: l'azzurro è avanti 3-1, anche se solo in un'occasione (Winston Salem 2018, successo di Berrettini) si sono affrontati sul cemento. (ITALPRESS). glb/red 25-Ott-21 23:24