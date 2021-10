Tennis: Wta. Top 10 invariata, sale Kontaveit, Giorgi stabile al n.36

L'azzurra è reduce dalla semifinale di Tenerife, in testa c'è sempre Barty ROMA (ITALPRESS) – Nessuna variazione nella top ten del ranking femminile pubblicato stamane dalla Wta. In testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per la 92esima settimana consecutiva (la 96esima complessiva): l'australiana, che ha già dato appuntamento al 2022 rinunciando alle Wta Finals di Guadalajara, vede aumentare a 2.326 punti il vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la bielorussa Aryna Sabalenka, con la ceca Karolina Pliskova, più staccata, a completare il podio. Al quarto posto c'è la ceca Barbora Krejcikova, quindi la spagnola Garbine Muguruza al quinto posto subito davanti all'ucraina Elina Svitolina, sesta. Settima posizione per la greca Maria Sakkari, ottava la tunisina Ons Jabeur. Al nono posto c'è la svizzera Belinda Bencic, mentre a chiudere l'elite mondiale è la giapponese Naomi Osaka. Progressione in classifica dal peso specifico elevato è quella di Anett Kontaveit. La 25enne estone di Tallinn guadagna 6 posti, passando dal numero 20 al numero 14 grazie al trionfo nel Wta 500 di Mosca. In chiave azzurra, è stabile al 36esimo posto Camila Giorgi, semifinalista la scorsa settimana nel nuovo Wta 250 di Tenerife. Alle sue spalle perde due posizioni Jasmine Paolini, ora numero 56: un passo indietro anche per Martina Trevisan, 113esima. Scivolano indietro di un gradino Sara Errani, numero 117, e di quattro Elisabetta Cocciaretto, sempre alle prese con i postumi dell'infortunio al ginocchio e ora 141esima. (ITALPRESS). mc/red 25-Ott-21 13:21