Calcio: Serie A. Ballardini “Disordinati, dobbiamo essere più bravi”

"Quando non abbiamo niente da perdere abbiamo una personalità superiore rispetto all'inizio della partita". LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Nel primo tempo siamo stati ordinati non concedendo nulla, nel secondo siamo stati più disordinati e lo Spezia ha avuto tre occasioni importanti. Nonostante questo disordine, però, siamo riusciti a recuperare il match. Ci serve sempre uno schiaffo per reagire? Quando non abbiamo niente da perdere abbiamo una personalità superiore rispetto all'inizio della partita. Questo, però, non deve accadere. Dobbiamo fare dei passi in avanti ed essere più bravi". Queste le parole di Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ai microfoni di Dazn dopo il pari con lo Spezia. "Le mie sono sempre state squadre solide, che sanno cosa fare in difesa e in attacco, con una chiarezza che ancora non abbiamo. Abbiamo avuto 10 infortunati, la squadra è stata costruita l'ultimo giorno di mercato e questi non giocavano da diversi mesi. Sono piccole cose che sommate ti portano ad essere più indietro", conclude Ballardini. (ITALPRESS). spf/gm/red 26-Ott-21 21:14