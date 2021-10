Bronzo per Sofia Raffaeli nel cerchio ai Mondiali di ritmica

Quinta l'altra azzurra in finale, Milena Baldassarri KITAKYUSHU (GIAPPONE) (ITALPRESS) – E' ancora grande ginnastica azzurra in Giappone. Nella prima giornata dei Mondiali di ritmica in corso a Kitakyushu, che la scorsa settimana ha ospitato la rassegna iridata di artistica, arriva la prima medaglia: è il bronzo conquistato nel cerchio da Sofia Raffaeli con 25.580, alle spalle della russa Dina Averina (oro con 27.750) e della bulgara Alina Harnasko (argento con 25.950). Quinto posto per Milena Baldassarri (25.450), qualificata anche per la finale con la palla. Il 27.750 che vale il bronzo rappresenta il personale per la ginnasta di Chiaravalle, cresciuta alla Faber Fabriano con le tecniche Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova e in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, al suo esordio senior in una rassegna iridata. Per la Federazione Ginnastica d'Italia si tratta di un altro risultato storico. Nessuna individualista azzurra infatti era mai andata a podio con il cerchio. Il piazzamento della 17enne marchigiana si aggiunge ai bronzi di Samantha Ferrari alle clavette di Atene 1991 e di Alexandra Agiurgiuculese alla palla di Sofia 2018. In quest'ultima rassegna Milena Baldassarri, che oggi ha chiuso in quinta posizione con 25.450, vinse l'argento al nastro e rimane per ora il miglior risultato individuale di sempre. Sono quindi quattro le medaglie dalla prima edizione del 1963 a Budapest, 36 in totale (9-17-10) contando anche i risultati di squadra. (ITALPRESS). glb/red 27-Ott-21 14:02