Svincolato, il 36enne attaccante si è accordato fino a giugno EIBAR (SPAGNA) (ITALPRESS) – Archiviata l'ultima esperienza italiana all'Udinese e in passato in serie A con le maglie di Juve e Napoli, Fernando Llorente torna a giocare in patria. Il 36enne attaccante di Pamplona, svincolato, ha trovato un accordo fino a fine stagione con l'Eibar, squadra attualmente al secondo posto della Segunda Division, la serie B spagnola. (ITALPRESS). glb/red 27-Ott-21 12:53