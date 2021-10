Calcio: Non solo Conte, United valuta possibili sostituti Solskjaer

Anche Zidane, Rodgers, Ten Hag e Pochettino nella 'short-list' MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Cinque nomi per una panchina. Il toto-allenatore per il Manchester United continua a impazzare in Inghilterra, sebbene Ole Gunnar Solskjaer sia ancora al suo posto e abbia a disposizione le prossime tre partite per restare aggrappato al timone dei Red Devils. A guidare la short-list della dirigenza dello United due 'disoccupati' di lusso, Zinedine Zidane e Antonio Conte, ma fra i candidati ci sarebbero anche Brendan Rodgers ed Erik Ten Hag, attualmente sulle panchine di Leicester e Ajax, ma soprattutto Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain molto stimato da Alex Ferguson e al quale i Red Devils avevano pensato dopo l'esonero di Mourinho, tanto che Solskjaer sarebbe dovuto essere una soluzione-ponte in attesa dell'argentino. Il club avrebbe intanto incaricato un intermediario di sondare il terreno coi diretti interessati, per capire le loro intenzioni se dovesse presentarsi l'opportunità. L'opzione Zidane, al di là delle vittorie ottenute al Real Madrid, è legata al fatto che ha già allenato Ronaldo e Varane, oggi all'Old Trafford, mentre Conte ha dimostrato di sapere vincere anche in Premier, ai tempi del Chelsea. Ten Hag, dal canto suo, ha impressionato per il lavoro svolto in questi anni all'Ajax ma sul tecnico olandese è forte la concorrenza del Newcastle: la ricca proprietà saudita sarebbe pronta a garantirgli un ingaggio da 13 milioni di euro a stagione che ne farebbe il terzo tecnico più pagato in Premier dietro i soli Guardiola e Klopp. Ten Hag, che in passato ha detto no anche al Tottenham, non sarebbe comunque molto stuzzicato dall'ipotesi St.James' Park, tanto che i Magpies starebbero valutando altri allenatori per sostituire l'esonerato Bruce, fra cui l'ex Roma Paulo Fonseca, Frank Lampard, Roberto Martinez, Lucien Favre o addirittura il ritorno di Rafa Benitez, al momento alla guida dell'Everton. (ITALPRESS). glb/red 27-Ott-21 13:32